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19 сентября, 07:45

Туризм

Туроператоры РФ рассказали о стоимости отдыха в бархатный сезон

Туроператоры РФ рассказали о стоимости отдыха в бархатный сезон

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Туроператоры отметили, что из Москвы осенью можно выгодно отправиться как на российские, так и на иностранные курорты. Дело в том, что все направления подешевели.

Известно, что дешевле всего отдохнуть можно в Геленджике. Там 10 ночей обойдутся примерно в 50–55 тысяч рублей, что на 19–25% дешевле, чем в начале сентября, подсчитали туроператоры.

Такие же цены сформировались и в Абхазии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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