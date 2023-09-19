Туроператоры РФ рассказали о стоимости отдыха в бархатный сезон

Туроператоры отметили, что из Москвы осенью можно выгодно отправиться как на российские, так и на иностранные курорты. Дело в том, что все направления подешевели.

Известно, что дешевле всего отдохнуть можно в Геленджике. Там 10 ночей обойдутся примерно в 50–55 тысяч рублей, что на 19–25% дешевле, чем в начале сентября, подсчитали туроператоры.

Такие же цены сформировались и в Абхазии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.