Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей – СМИ

Несколько телеграм-каналов сообщили, что Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей. Появилась информация о том, что якобы теперь россиянам выдают визы, где в качестве цели поездки указано посещение.

Юридически она имеет ту же силу, что и туристическая. Это делается, чтобы обойти санкции и больше не терять из-за них прибыль. Страна лишилась почти 200 миллионов евро.

Однако эксперт по туризму Майя Котляр считает, что продвижение такой схемы властями этой европейской страны, маловероятно. По ее словам, никакие официальные источники этого не подтверждают.

