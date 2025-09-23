Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 07:30

Туризм

Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей – СМИ

Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей – СМИ

Иностранцы отметили высокий уровень безопасности в Москве

Новости регионов: подлодка "Архангельск" успешно поразила морскую цель ракетой "Оникс"

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время путешествий

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится в октябре

В Москве выстроились очереди за визами в Японию

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится с октября

Туристы стали чаще выбирать для отдыха квартиры и дома

Загранпаспорт может понадобиться детям при поездках в Абхазию и Белоруссию

Очередь образовалась у японского посольства в Москве

Несколько телеграм-каналов сообщили, что Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей. Появилась информация о том, что якобы теперь россиянам выдают визы, где в качестве цели поездки указано посещение.

Юридически она имеет ту же силу, что и туристическая. Это делается, чтобы обойти санкции и больше не терять из-за них прибыль. Страна лишилась почти 200 миллионов евро.

Однако эксперт по туризму Майя Котляр считает, что продвижение такой схемы властями этой европейской страны, маловероятно. По ее словам, никакие официальные источники этого не подтверждают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Санкции
туризмвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика