Названа стоимость отдыха в Абхазии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Туристический поток в Абхазию в этом сезоне вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров. Там полагают, что связано это с удобной логистикой и относительно низкими ценами. От Сочи они выгодно отличаются на 10–15%, подсчитали эксперты.

Проживание в Абхазии в конце августа на неделю для двоих взрослых обойдется в 27–40 тысяч рублей. Чаще всего это не отели, а гостевые дома и базы отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.