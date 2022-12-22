Москвичам рассказали, как добраться до Тутаева

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Тутаев, это Ярославская область, можно на автобусе. В пути придется провести три часа до Ярославля, а затем еще 40 минут до самого города. Заплатить за всю поездку придется меньше тысячи рублей. На автомобиле можно доехать за 4,5 часа, но на бензин нужно потратить около 1,3 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.