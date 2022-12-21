Госдума порекомендовала рассмотреть ограничение наценок на продукты первой необходимости

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госдума порекомендовала правительству России рассмотреть вопрос ограничения наценок на продукты первой необходимости. Об этом сообщается в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

"Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", – указано в постановлении.

Ранее министерство сельского хозяйства РФ сообщило о возможном снижении цен на ряд продуктовых категорий в начале 2023 года. Отмечается, что сейчас отпускные цены ниже уровня прошлого года для таких продуктов, как свинина и мясо птицы, а также овощи, подсолнечное масло, мука и гречневая крупа. Снижение цен сохранится и в начале следующего года.

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