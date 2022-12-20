Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года

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Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о возможном снижении цен на ряд продуктовых категорий в начале 2023 года. Об этом в ведомстве рассказали "Известиям".

По данным министерства, уже сейчас отпускные цены ниже уровня прошлого года для таких продуктов, как свинина и мясо птицы, а также овощи, подсолнечное масло, мука и гречневая крупа.

"Минсельхоз ожидает, что указанная тенденция сохранится и в начале следующего года", – подчеркивается в сообщении.

Тенденция на снижение цен в ведомстве объясняется ростом отечественного агропромышленного комплекса, производство в котором увеличивалось в течение всего 2022 года.

Ранее аналитический ресурс "Чек индекс" провел исследование, которое показало, что траты россиян на популярные продукты к празднованию Нового года в первой половине декабря выросли на 13%. Цены на мандарины увеличились на 25%, а майонез стал дороже на 17%.

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