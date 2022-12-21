ГД в I чтении отменила комиссию за перевод денег между счетами физлиц в банках

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Думские парламентарии во время I чтения одобрили инициативу, согласно которой физлица смогут без комиссий переводить средства между своими счетами в разных банках. Соответствующий проект был предложен членом фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно инициативе, кредитным заведениям будет запрещено снимать комиссию за переводы между счетами физлица в разных банках, если они производятся в национальной валюте. Под закон подпадает и использование системы быстрых платежей и финансовых платформ в сумме, которая каждый месяц не превышает число страховки по вкладам. На данный момент эта цифра составляет 1,4 миллиона рублей.

Уже во время II чтения предполагается установить точный денежный размер, который пользователи смогут переводить без комиссионного сбора.

"Комитету представляется не вполне обоснованным выбор авторами именно такого предельного размера суммы переводов в месяц, до достижения которого не будут взиматься комиссии. Указанная сумма ни экономически, ни юридически никак не соотносится с правоотношениями в части исполнения кредитной организацией распоряжений о переводе денежных средств клиентов", – передает РИА Новости текст комитета ГД по финансовому рынку.

Отмечается, что кабмин поддержал инициативу, однако с условием его доработки ко II чтению.

Ранее депутаты ГД подписали закон, согласно которому с 1 июля 2023 года будет уменьшена ежедневная ставка максимальных размеров по микрозаймам. Инициативой предполагается снижение максимального числа процентной ставки по займам, сроки возврата которого должны быть не более одного года.

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