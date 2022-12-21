Москвичам рассказали, как добраться до Шуи

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Шуя, это Ивановская область, можно на поезде. В пути придется провести три часа, заплатив меньше тысячи рублей. На автобусе получится доехать за шесть часов, стоимость поездки составит чуть больше тысячи рублей. На автомобиле можно доехать за пять часов, но на бензин нужно потратить около 1,5 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.