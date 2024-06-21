На сервисах объявлений появились предложения о перепродаже билетов на курорты

На российских сервисах объявлений появились предложения о перепродаже билетов на южные направления. Дело в том, что купить билеты в сезон непросто, так как их быстро разбирают. На сервисах объявлений цена билета в одну сторону доходит до 18 тысяч рублей.

Однако оформить билет можно только по паспортным данным, поэтому перепродажа невозможна. По правилам РЖД, переоформление проездных документов на другого пассажира недопустимо.

Какой комментарий дают юристы в этом случае? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.