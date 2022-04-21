Туроператоры назвали самые популярные города в майские праздники

Туроператоры сообщили о самых популярных городах в майские праздники. По данным онлайн-сервиса бронирования, Москва заняла второе место. Гостиницы столицы выбрали чуть больше 10% туристов.

На первом месте оказался Санкт-Петербург. На него приходится почти 20% бронирований. Замыкает тройку Сочи – 9%. Это в полтора раза больше, чем год назад. В пятерку лидеров также попали Казань и Нижний Новгород.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





