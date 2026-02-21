Спрос на поездки в праздничные даты у россиян вырос более чем в 2 раза

Спрос на поездки в праздничные даты в этом году у россиян вырос более чем в 2 раза. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Лидером по темпам роста среди зарубежных стран стали Объединенные Арабские Эмираты.

Также в топе популярных направлений – Вьетнам, Таиланд и Египет. Отмечается и стабильный спрос на туры по России и Абхазии. Путешественники чаще всего планируют отдых в России в среднем на 5 дней. В страны Азии туристы едут как минимум на 11–12 дней.

