График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

21 февраля, 13:30

Туризм

Спрос на поездки в праздничные даты у россиян вырос более чем в 2 раза

Путешествие на троих будет стоить россиянам около 200 тыс рублей в 2026 году

147 россиян не могут вылететь с Кубы

"Интервью": Евгений Макаров – об отдыхе в отелях Московского региона

Гостями фестиваля "Китайский Новый год в Москве" стали туристы из Поднебесной

"Деньги 24": эксперт рассказал о раннем бронировании турпутевок среди россиян

Число зарубежных поездок россиян выросло на 16% за год

В РФ вырос спрос на поездки по стране на День защитника Отечества и 8 марта

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц

Спрос на поездки в праздничные даты в этом году у россиян вырос более чем в 2 раза. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Лидером по темпам роста среди зарубежных стран стали Объединенные Арабские Эмираты.

Также в топе популярных направлений – Вьетнам, Таиланд и Египет. Отмечается и стабильный спрос на туры по России и Абхазии. Путешественники чаще всего планируют отдых в России в среднем на 5 дней. В страны Азии туристы едут как минимум на 11–12 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

