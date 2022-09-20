Турецкие банки начали отказываться от работы с картами "Мир"

Москвичи начали бронировать зимние туры в Турцию. Однако ехать им придется с запасом наличных: два местных банка перестали работать с картами "Мир".

У некоторых россиян возникли проблемы и с оплатой в отелях. Остались ли еще банки, принимающие карты российской платежной системы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

