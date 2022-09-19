В АТОР назвали цены на зимние туры в Доминикану

Фото: depositphotos/anakondasp

Приобрести пакетный тур в Доминикану на двоих российские туристы смогут за 248 тысяч рублей. Об этом сообщает АТОР.

Путевки через Турцию предлагает компания Anex Tour. Вылететь россияне смогут из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы.

Уточняется, что путешественникам также необходимо будет заложить в стоимость поездки билеты до Турции. Так, в середине октября рейсы Москва – Анталья и обратно отправлялись авиаперевозчиком Red Wings и стоили 44 тысячи рублей на одного.

Кроме того, российские туристы могут купить пакетный тур в Доминикану через Казахстан с вылетом из Алматы. Стоимость путевки на двоих стартует от 205 тысяч рублей на восемь ночей.

В этом случае также отдыхающим нужно заложить в бюджет путешествия билеты до Алматы. При этом, как отмечается, лететь из Казахстана на остров придется с пересадкой в Милане, из-за чего билеты на самолет возрастают в цене.

Ранее сообщалось, что в конце октября возобновятся прямые рейсы из Москвы в Таиланд. При этом билеты уже можно купить у некоторых авиакомпаний.

Отмечалось, что туристы будут вылетать из Шереметьево. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнял, что для прямого рейса потребуется 9 часов.

