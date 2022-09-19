Летний турпоток в Москву составил 6,2 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Турпоток в Москву за три месяца лета составил 6,2 миллиона человек, сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, туристы потратили в магазинах, гостиницах, заведениях общепита и музеях около 252 миллиардов рублей. В бюджет столицы поступило 35,5 миллиарда рублей в виде налогов.

Внутренний турпоток увеличился на 22% по сравнению с летом 2021 года. В основном в Москву приезжали из Центрального и Приволжского федеральных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. На 25% возросло число туристов и из стран ближнего зарубежья.

В московских гостиницах стали чаще останавливаться люди старшего поколения. В летний сезон они заезжали туда в среднем порядка 30 тысяч раз в месяц, что на 50% больше, чем в минувшем году. При этом, как уточняется, этому способствовала программа столичного кабмина по поддержке туроператоров, которые организуют путешествия для людей старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего хотят поехать отдыхать на Байкал, в Крым и на Алтай. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

За Крым проголосовал 21% опрошенных, несмотря на то что в этом году турпоток упал из-за ограничений авиасообщения. Однако отмечалось, что в России набирает популярность автотуризм, кроме того, туда можно добраться на поезде.

