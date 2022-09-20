Россиянам, которые поедут в Турцию, посоветовали запасаться наличными

Россиянам, которые планируют поездку в Турцию, советуют запасаться наличными и бронировать отели минимум с завтраком, а в идеале – "все включено". Такие рекомендации дает Ассоциация туроператоров России.

Специалисты предупредили о возможных проблемах с картами "Мир" в Стамбуле и других турецких городах. Карты российской платежной системы прекратили обслуживать турецкие банки. Число отказов в выдаче средств с банковских карт россиян резко выросло.

Аналитики это связывают с заявлениями США о вероятных последствиях для банков, которые находятся не в России, но обеспечивают работу российской платежной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.