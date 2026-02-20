Путешествие на троих будет стоить россиянам около 200 тыс рублей в 2026 году

По словам экспертов, потратить на путешествие на троих человек россиянам придется в среднем около 200 тысяч рублей в 2026 году. Самые дешевые направления с вылетом из Москвы – это Санкт-Петербург, Махачкала и Минеральные Воды.

Самым популярным для семейных поездок стал Сочи. На него приходится почти 15% всех перелетов. Втрое место занял Калининград, а третья Махачкала. Среди зарубежных направлений семьи чаще выбирают Ереван, Баку и Стамбул.

