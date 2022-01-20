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Москва 24

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Туризм

07:15

В Египте с 22 января вступают в силу новые правила въезда туристов

туризм видео Иван Лозовой Екатерина Фоменко

С 22 января в Египте вступают в силу новые правила въезда туристов. Так, при отсутствии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус въезжающим грозит карантин.

В аэропортах будут проверять туристов, которые вызывают подозрения. Тем, у кого не в порядке COVID-документы, придется проходить дополнительные тесты. Правила не распространяются на детей младше 12 лет.

По прибытии в Египет пассажирам потребуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем с момента введения последней дозы должно пройти не меньше двух полных недель.

Как рассказал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, с субботы те граждане, которые не имеют ПЦР-теста, либо те, кто ввел второй компонент вакцины менее, чем две недели назад, должны будут сдать в аэропорту Египта экспресс-тест на коронавирус. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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