В Египте с 22 января вступают в силу новые правила въезда туристов

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С 22 января в Египте вступают в силу новые правила въезда туристов. Так, при отсутствии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус въезжающим грозит карантин.
В аэропортах будут проверять туристов, которые вызывают подозрения. Тем, у кого не в порядке COVID-документы, придется проходить дополнительные тесты. Правила не распространяются на детей младше 12 лет.
По прибытии в Египет пассажирам потребуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем с момента введения последней дозы должно пройти не меньше двух полных недель.
Как рассказал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, с субботы те граждане, которые не имеют ПЦР-теста, либо те, кто ввел второй компонент вакцины менее, чем две недели назад, должны будут сдать в аэропорту Египта экспресс-тест на коронавирус. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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