Россиян предупредили о риске не получить сертификат при вакцинации от COVID-19 в Турции

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Российские туристы могут столкнуться с проблемой выдачи сертификата при вакцинации от коронавируса в Турции, сообщает РИА Новости.
Власти страны с 2022 года разрешили иностранным гражданам платно вакцинироваться от COVID-19 доступными в республике препаратами. Цена услуги колеблется в районе 30 долларов.
Сертификат не выдается при посещении Турции в качестве туриста. Для этого нужно иметь вид на жительство. Стоимость услуги устанавливает сама клиника.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Турции дало разрешение на проведение вакцинации от COVID-19 иностранным туристам. Многие турецкие учреждения уже готовы предлагать данную услугу россиянам.
В ряде государственных медицинских учреждений начали делать прививки от коронавируса иностранцам. Вакцинацию можно пройти без предварительной записи, с собой необходимо иметь только загранпаспорт. Однако предполагается, что россиянам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, потому что медики в клиниках часто не говорят по-английски.
В Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей). Сведения сделавшего прививку внесут в государственную информационную систему eNabiz после первого укола, он также получит бумажный и цифровой сертификаты.
Россиянам рассказали, какой вакциной туристы смогут привиться в Турции
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