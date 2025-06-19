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19 июня, 11:15

Туризм

Большая часть российских туристов в Эмиратах вернется домой до 22 июня

Большая часть российских туристов в Эмиратах вернется домой до 22 июня

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Большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за конфликта на Ближнем Востоке, вернется домой до 22 июня. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Авиакомпании работают по плановому режиму с измененными маршрутами и перевозят пассажиров на широкофюзеляжных самолетах, техническая посадка для которых не требуется. Самолеты меньшей вместимости прекратят рейсы в Россию с 24 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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