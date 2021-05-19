Почти две тысячи лагерей примут детей в этом сезоне

Почти две тысячи лагерей примут детей этим летом. Об этом рассказал замминистра просвещения Денис Грибов. По его словам, в этом году особое внимание уделили безопасности, перевозок в том числе.

Во всех лагерях теперь должна быть тревожная кнопка. Осмотр зданий и территорий будут проводить не реже четырех раз в день.

Все базы отдыха поделят на категории по числу отдыхающих и обстановке в конкретном регионе. Для каждой разработан свой перечень требований.

Тем временем, по данным соцопроса, три четверти россиян не планируют отправлять ребенка в лагерь в этом году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.