В Сочи с начала 2022 года отдохнули уже более 4,5 миллиона туристов. Это больше, чем в 2021 году, рассказали местные власти. Для отдыхающих Сочи – один из самых удобных вариантов: в городе работает аэропорт, полеты по остальным южным морским направлениям все еще ограничены до 23 августа.

В рубрике "Семь кругов Адлера" телеканал Москва 24 рассказывает об особенностях отдыха на российских курортах и делится новостями об изменении цен. Как обстоят дела в этом году с ценам, рассказали отдыхающие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.