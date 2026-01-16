16 января, 07:45Туризм
Турция, Египет и Кипр названы бюджетными и интересными направлениями для семейного отдыха
Эксперты подготовили для москвичей подборку направлений для семейного отдыха. Турция, Египет, Кипр, ОАЭ и Таиланд названы бюджетными и интересными вариантами для поездок за границу.
В России для поездок с маленькими детьми чаще всего рекомендуют Краснодарский край. По климатическим условиям наиболее подходящими направлениями считают Сочи и Крым, а по количеству развлечений – Геленджик. Именно там сосредоточено больше всего аквапарков и зоопарков.
Для экотуризма эксперты советуют рассмотреть Алтай и Карелию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.