Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 07:45

Туризм

Турция, Египет и Кипр названы бюджетными и интересными направлениями для семейного отдыха

Турция, Египет и Кипр названы бюджетными и интересными направлениями для семейного отдыха

Популярные у туристов страны введут плату за посещение достопримечательностей

Россиян предупредили о мошенничестве при бронировании туров

Российский паспорт занял 46 место в рейтинге безвизового доступа

Россиянам рассказали, в какие страны опасно ехать туристам

Цены на туры в ОАЭ упали после новогодних праздников

В РСТ заявили, что приостановка США иммиграционных виз не затронет туристов из России

"Московский патруль": жителям и гостям столицы рассказали о работе туристической полиции

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало туристам оформлять страховку с высоким покрытием

"Новости дня": правила выезда из России изменятся для детей до 14 лет

Эксперты подготовили для москвичей подборку направлений для семейного отдыха. Турция, Египет, Кипр, ОАЭ и Таиланд названы бюджетными и интересными вариантами для поездок за границу.

В России для поездок с маленькими детьми чаще всего рекомендуют Краснодарский край. По климатическим условиям наиболее подходящими направлениями считают Сочи и Крым, а по количеству развлечений – Геленджик. Именно там сосредоточено больше всего аквапарков и зоопарков.

Для экотуризма эксперты советуют рассмотреть Алтай и Карелию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика