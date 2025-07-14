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14 июля, 15:30

Туризм

Москва приняла 26 миллионов туристов в 2024 году

Москва приняла 26 миллионов туристов в 2024 году

Москва приняла в 2,5 раза больше туристов чем в 2010 году

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Туристический поток в Москву с 2010 года вырос в 2,5 раза. В 2024 году город посетили 26 миллионов человек. Главными точками притяжения для гостей остаются исторический центр, благоустроенные набережные, парки и масштабные культурные события.

По словам вице-президента Ассоциации "Альянс туристических агентств" Александра Мкртчяна, ежедневно в Москву прилетают десятки рейсов как с Дальнего Востока, так и из западных регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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