Новый автобусный рейс в Геленджик запустят из столице с 23 июля

Море для москвичей станет ближе. С 23 июля запустят новый автобусный рейс в Геленджик. Отправление будет от автовокзала "Саларьево" по субботам в 09:00.

На маршрут выйдут современные туристические автобусы с двумя водителями. Путь займет примерно 24 часа. Билеты уже в продаже. Их можно купить в мобильном приложении "Метро Москвы", на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово" или в кассах автовокзалов и станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.