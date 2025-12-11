Форма поиска по сайту

11 декабря, 15:30

Туризм

Forbes назвал Москву одним из лучших городов мира в развитии туризма

Forbes назвал Москву одним из лучших городов мира в развитии туризма

Москва вошла в число лучших городов мира по развитию туризма

Открытие сезона в подмосковных горнолыжных курортах перенесли из-за отсутствия снега

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

Эксперты рассказали о главных трендах зимнего туристического сезона

Россияне могут застрять в Японии из-за конфликта Токио с Пекином

Трамвайный маршрут с экскурсией появился в Москве

Сервис Russpass сделал подборку достопримечательностей для трамвайного маршрута в Москве

Сервис Russpass создал подборку достопримечательностей для столичного трамвайного диаметра

Венесуэла стала востребованным направлением для россиян

Американский журнал Forbes отметил, что Москва вошла в число лучших городов в мировых рейтингах развития туризма, обойдя такие мегаполисы, как Нью-Йорк и Лондон. Несмотря на международные санкции, российской столице удалось перестроить туристическую отрасль и вывести ее на новый уровень.

В 2023 году в Москву прибыли около 2,3 миллиона иностранных туристов, преимущественно из Китая, Индии, Турции и Ирана. Также заметно вырос поток путешественников из стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Центральной Азии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризм

