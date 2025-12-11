Forbes назвал Москву одним из лучших городов мира в развитии туризма

Американский журнал Forbes отметил, что Москва вошла в число лучших городов в мировых рейтингах развития туризма, обойдя такие мегаполисы, как Нью-Йорк и Лондон. Несмотря на международные санкции, российской столице удалось перестроить туристическую отрасль и вывести ее на новый уровень.

В 2023 году в Москву прибыли около 2,3 миллиона иностранных туристов, преимущественно из Китая, Индии, Турции и Ирана. Также заметно вырос поток путешественников из стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Центральной Азии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.