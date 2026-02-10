Российские туристы на Кубе столкнулись с переселением в другие отели

Российские туристы, находящиеся на Кубе, оказались в центре энергокризиса. Людей массово переселяют в другие отели, отменяют экскурсии и переносят авиарейсы. Организация "Турпомощь" пока не получала обращений от отдыхающих, а туроператоры отмечают, что москвичи не спешат сдавать путевки.

Причиной выселения из отелей руководство называет ремонтные работы, однако туристы связывают это с нехваткой топлива и перебоями в подаче горячей воды. Посольство России на Кубе подтверждает переселение туристов "в целях экономии ресурсов" и поддерживает связь с туроператорами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.