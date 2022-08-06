Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает посольство страны в Москве. Тем не менее, по техническим причинам документы рассматривают дольше чем обычно.

Ранее в Ассоциации туроператоров России говорили, что консульская служба Болгарии приостановила прием документов на визы для туристов и владельцев недвижимости. Причина – в дипломатическом конфликте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.