Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Только в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сейчас находятся около 20 тысяч соотечественников. Там застряли и российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Как рассказала туристка Татьяна, находящаяся сейчас в Дубае, она должна была вылететь в Краснодар через аэропорт Аль-Мактум. Несколько часов люди просидели в самолете, но потом выяснилось, что в Дубае уже все аэропорты закрыты.

