02 марта, 11:15

Туризм

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Отели Дубая и Шарджи выселяют туристов, чей срок проживания истек

РСТ порекомендовал отменить туры через Ближний Восток с вылетом до 9 марта

Генконсульство России рассказало об отсутствия вывозных рейсов из ОАЭ

Туристы рассказали о ситуации в ОАЭ и других странах региона

"Новости дня": российские авиакомпании отменили рейсы в страны Ближнего Востока

Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов на Ближнем Востоке

Около 50 тыс российских туристов остаются в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства

Туристы в Шереметьево рассказали об изменениях в рейсах из-за эскалации на Ближнем Востоке

Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Только в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сейчас находятся около 20 тысяч соотечественников. Там застряли и российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Как рассказала туристка Татьяна, находящаяся сейчас в Дубае, она должна была вылететь в Краснодар через аэропорт Аль-Мактум. Несколько часов люди просидели в самолете, но потом выяснилось, что в Дубае уже все аэропорты закрыты.

