28 февраля, 22:15

Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов на Ближнем Востоке

Российские авиакомпании поменяли расписание из-за ударов по Ирану

Иран закрыл воздушное пространство для всех рейсов до дальнейшего уведомления

"Уральские авиалинии" объединят рейсы сообщением между Дубаем и Москвой

В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

АТОР рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ

Российские туристы рассказали о ситуации с вылетами рейсов в Дубае

У аэропорта Абу-Даби произошло несколько взрывов

Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов, находящихся на Ближнем Востоке. Российское посольство в Тегеране призвало граждан по возможности покинуть Иран.

В Росавиации сообщили об отмене около 60 рейсов российскими и зарубежными авиакомпаниями. Воздушное пространство закрыли над ОАЭ, Ираном, Ираком, Бахрейном, Саудовской Аравией и Катаром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

