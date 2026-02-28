Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов, находящихся на Ближнем Востоке. Российское посольство в Тегеране призвало граждан по возможности покинуть Иран.

В Росавиации сообщили об отмене около 60 рейсов российскими и зарубежными авиакомпаниями. Воздушное пространство закрыли над ОАЭ, Ираном, Ираком, Бахрейном, Саудовской Аравией и Катаром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.