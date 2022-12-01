Москвичам рассказали, как добраться до Великого Новгорода

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Великий Новгород можно на поезде. Время в пути составит восемь часов, цена билета – тысяча рублей. На автобусе дорога займет на час меньше. Быстрее всего добраться до города можно на автомобиле. В дороге придется провести около 6,5 часа, а за бензин нужно отдать от 2,5 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.