Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Великого Новгорода

Москвичам рассказали, как добраться до Великого Новгорода

Отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20%

Москвичам рассказали, как добраться до Таруса

Россиянам рассказали, насколько подорожал отдых за рубежом

Новости часа: СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Новости часа: девочку, выжившую в аварии на улице Свободы, выписали из больницы

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Москвичам рассказали, как добраться до Екатеринбурга

На Сейшелах у туристов не будут требовать документы по COVID-19 с 1 декабря

Стоимость билетов снизилась на рейсы в Египет и Турцию на зиму

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Великий Новгород можно на поезде. Время в пути составит восемь часов, цена билета – тысяча рублей. На автобусе дорога займет на час меньше. Быстрее всего добраться до города можно на автомобиле. В дороге придется провести около 6,5 часа, а за бензин нужно отдать от 2,5 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика