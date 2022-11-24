Москвичам рассказали, как добраться до Костромы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться до Костромы можно на поезде. Весь путь займет около четырех часов, а цены на билеты начинаются от 700 рублей. На автобусе можно доехать за 6,5 часа за 1,3 тысячи рублей. Если отправиться в путь на машине, то дорога займет пять часов, однако за бензин придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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