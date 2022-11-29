Температура в Москве опустится ниже -10 градусов в ночь на 30 ноября – синоптик

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о том, что морозы в столице усиливаются. По его словам, температура в городе опустится ниже -10 градусов в ночь на среду, 30 ноября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Усиливающееся воздействие на погоду столицы антициклона с востока приведет к понижению температуры. Уже ближайшей ночью в Москве, впервые с начала холодного сезона, температура воздуха опустится ниже -10 градусов, а в Подмосковье ожидается от -10 до -15 градусов", – отметил он.

Синоптик также добавил, что днем температура воздуха в Москве составит от -6 до -8 градусов, в области – от -5 до -10 градусов.

Леус подчеркнул, что в ближайшую неделю ожидается только похолодание. Самый сильный мороз придет в столицу в ночь на 2 декабря.

Также в городе по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он действует в Москве до 12:00 среды, 30 ноября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве календарная зима начнется с морозов январского уровня.

Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки.



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