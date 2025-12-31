Работы по продлению Московских центральных диаметров могут стартовать в следующем году

Работы по продлению Московских центральных диаметров могут начаться уже в следующем году. Специалисты завершают подготовку проектов. Пассажиры получат возможность быстро и комфортно добираться до Тулы, Калуги, Владимира и других соседних регионов.

Движение новых поездов организуют по тактовому принципу с равными интервалами. Это позволит свыше 800 тысячам человек экономить до 35 минут в день. Пассажиропоток, по прогнозам, вырастет почти на 50%. Время ожидания поездов снизится в шесть раз, а скорость движения увеличится на 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.