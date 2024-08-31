Два новых ночных маршрута автобусов запустили в Москве. Пассажиры смогут доехать от Китай-города до станции метро "Молодежная" в Кунцеве на номере н-14, а н-16 идет до проезда Карамзина в Ясеневе.

Ночные маршруты в столице запустили 11 лет назад, теперь их 18. Скоро на всех остановках появится новая схема. Цвета на ней приближены к цветам линий метро, вдоль которых эти маршруты проходят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

