"Летающее" водное такси будет курсировать по венецианским каналам. Новинку представила шведская компания, специализирующаяся на производстве электрических катеров.

Главная фишка судна – подводные крылья с компьютерным управлением. Они позволяют корпусу подняться над водой, а катеру – летать. Также "зеленый" транспорт исключает возможность появления волн, которые грозят разрушением средневековых городских фундаментов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

