Тренды развития электротранспорта в столице обсудили в Мосгордуме

Стратегию развития электрического транспорта столицы до 2030 года обсудили на круглом столе "Электротранспорт Москвы: промышленный потенциал и городская инфраструктура", который состоялся 31 марта в Мосгордуме. Его организовала фракция партии "Единая Россия".

Как отметил один из участников мероприятия, депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского городского отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев, переход на электротранспорт – это не только смена вида транспорта, но и формирование целой экосистемы. По его мнению, успех зависит от синхронизации усилий государства и бизнеса.

"Развитие электромобилестроения – промышленная и кадровая задача. Она может быть решена только в рамках координации усилий государства, бизнеса и системы образования. Одно из направлений работы – синхронизация подготовки кадров для отрасли с потребностями производителей. Причем здесь важно создавать полноценные образовательно-производственные кластеры, которые свяжут школы, колледжи, вузы и производство в единую систему", – подчеркнул Нифантьев.

Он добавил, что сегодня Москва делает многое для развития этой сферы и интерес к ней со стороны студентов растет, однако его необходимо подкреплять мерами поддержки самой отрасли, формирующей спрос на таких специалистов.

Член Общественной палаты РФ, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов добавил, что электротранспорт уже сегодня позволяет жителям и гостям Москвы выстраивать повседневные и туристические маршруты – на земле, под землей и по воде. По его словам, в перспективе значение последнего способа передвижения будет только расти.

"Именно благодаря электросудам было восстановлено историческое регулярное судоходство по главной водной артерии столицы – Москве-реке. Теперь оно вновь выполняет свою историческую функцию: соединяет районы, сокращает время в пути и открывает иной способ восприятия городской среды. Речной транспорт в новом, экологичном, формате подтвердил свою востребованность. Более чем за два года с момента запуска в июне 2023 года выполнено около 127 тысяч рейсов и перевезено свыше 3 миллионов пассажиров", – констатировал Асафов.

По словам эксперта, электротранспорт открывает новые возможности как для москвичей, так и для развития туризма. В частности, Асафов предложил рассмотреть идею внедрения аудиогидов, которые рассказывают об истории столицы прямо по ходу движения электросудна или электробуса.

Говоря о потенциале развития сферы, участники круглого стола затронули вопросы производства отечественных электромобилей, создания удобной и доступной инфраструктуры, интеграции экологичного транспорта в транспортную систему мегаполиса. Кроме того, собравшиеся выделили такие приоритетные направления работы в сфере развития электротранспорта, как локализация производства компонентов, совершенствование нормативно-правовой базы, повышение доступности для разных категорий граждан, а также разработка налоговых и финансовых мер поддержки для покупателей электромобилей.

По итогам встречи эксперты рекомендовали профильным ведомствам учесть позицию представителей отрасли электромобилестроения в вопросе поддержки производства и спроса на электромобили, а также проработать в Москве вопрос расширения сети электрических зарядных станций (ЭЗС) рядом с многоквартирными домами.

В сессии приняли участие представители власти и экспертного сообщества, в том числе заместитель министра экономического развития РФ Михаил Каминский, председатель комиссии Мосгордумы по транспорту Сабина Цветкова.

Москва занимает одно из лидирующих мест в мире по внедрению и использованию электрического транспорта. Доля электробусов составляет более 30% от парка наземного городского транспорта. В столице курсируют круглогодичные электросуда по трем регулярным маршрутам. Активно развивается сеть ЭЗС. К 2030 году планируется установить до 35 тысяч ЭЗС в рамках реализации транспортной стратегии, которую утвердил Сергей Собянин. Ожидается, что это обеспечит рост количества электромобилей в городе до 320 тысяч.

