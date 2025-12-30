Форма поиска по сайту

30 декабря, 07:30

Транспорт

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Пригородные поезда в Москве переходят на особый график на праздниках

Россиянам рассказали, в какое время выгоднее вызывать такси на Новый год

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

"Новости дня": парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле

"Новости дня": коммунальные службы в Москве переходят на усиленный режим работы

МЦД продлят до соседних с Московским регионом городов

В России ужесточили наказание за нарушение требований к перевозке детей

"Московский патруль": в ФПА рассказали об оспаривании ошибочных штрафов

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей. Перемещение автомобиля мощностью до 80 лошадиных сил обойдется в 8 500 рублей, за более мощную машину придется заплатить 12 400.

Если не забрать авто в первые сутки, за каждые последующие начислят по 2 460 рублей. Однако если оплатить эвакуацию сразу, до получения машины со спецстоянки, можно сэкономить 25%.

транспорт

