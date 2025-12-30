С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей. Перемещение автомобиля мощностью до 80 лошадиных сил обойдется в 8 500 рублей, за более мощную машину придется заплатить 12 400.

Если не забрать авто в первые сутки, за каждые последующие начислят по 2 460 рублей. Однако если оплатить эвакуацию сразу, до получения машины со спецстоянки, можно сэкономить 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

