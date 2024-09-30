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30 сентября, 14:30

Транспорт

В России проиндексируют утильсбор на 70–85% с 1 октября

В России проиндексируют утильсбор на 70–85% с 1 октября

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Автомобили в России могут подорожать. С 1 октября утильсбор проиндексируют на 70–85% в рамках первого этапа. В дальнейшем утильсбор будет повышаться на 10–20% с 1 января каждого последующего года. На машины, которые ввезли в страну до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты, заверили разработчики документа.

Долгосрочная шкала индексации утильсбора до 2030 года утверждена для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники, указали в Минпромторге РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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