Вице-спикер ГД Даванков предложил уведомлять водителей через СМС об эвакуации авто

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут обязать уведомлять водителей об эвакуации автомобиля с помощью СМС-сообщений. Соответствующий законопроект вносит в палату парламента вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Законопроект предлагает обязать уполномоченных должностных лиц и спецорганизации уведомлять водителей об эвакуации автомобиля с помощью СМС за 10 минут до перемещения транспортного средства. Новым положением предлагается дополнить статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства).

Как говорится в пояснительной записке, существующая практика задержания и перемещения транспортных средств без уведомления вызывает у водителей стресс, поскольку создает впечатление о краже автомобиля. Отмечается, что государственные информационные системы МВД РФ и специализированных организаций содержат всю необходимую информацию о водителе авто для его незамедлительного уведомления.

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект. Как было указано, реализация его положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований, а также расширения функционала информационных систем.

Даванков ранее предложил отменить штраф за тонировку автомобилей. По его словам, тонировка пользуется спросом во всем мире, так как позволяет защитить водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и сохранить низкую температуру в салоне машины.

Между тем водителей могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. При первом правонарушении им будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном деянии.