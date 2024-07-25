Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить штраф за тонировку автомобиля

Фото: depositphotos/motortion

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается исключить административную ответственность за тонировку стекол на автомобилях. Соответствующую инициативу выдвинул вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя партии "Новые люди" Владислав Даванков, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фракции.

Даванков напомнил, что в КоАП РФ предусмотрено наказание за тонирование стекол на автомобилях. Однако он объяснил, что тонировка уже давно пользуется спросом во всем мире, так как позволяет защитить водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и сохранить низкую температуру в салоне машины, особенно в жарких климатических условиях.

По словам вице-спикера Госдумы, тонировка помогает избежать краж и угонов, так как злоумышленникам сложнее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля. Кроме того, тонировка позволяет снизить вероятность ослепления водителя ярким светом от фар встречных автомобилей ночью или солнечных лучей днем, что повысит безопасность на дороге.

Ранее с инициативой об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол выступили депутаты КПРФ. Они сочли возможным отменить тонировку на передних боковых стеклах при условии сохранения запрета на затемнение лобового стекла авто.

