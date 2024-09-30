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30 сентября, 11:15

Транспорт

Московские центральные диаметры планируют продлить до 11 регионов России

Московские центральные диаметры планируют продлить до 11 регионов России

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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) смогут доехать из столицы до соседних областей. Линии собираются продлить до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей. В перспективе пути проложат в 11 российских регионов.

Ожидается, что интервал между поездами будет составлять 20-30 минут. Какие еще преимущества появятся у пассажиров с продлением диаметров?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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