Сервисы кикшерингов в Москве начнут настраивать самокаты под каждого пользователя

Сервисы кикшеринга внедрили систему рейтинга пользователей. Нововведение позволит адаптировать электросамокаты под конкретного водителя. Учитываются частота поездок, штрафы, предупреждения, аварии, стиль вождения, парковка и подтверждение возраста. На основе этих данных операторы смогут изменять условия аренды.

Тем, кто соблюдает правила, разрешат ездить со скоростью до 25 километров в час и снизят депозит. А для нарушителей ограничат максимальную скорость до 18–20 километров в час. При этом доступ к аренде может быть полностью заблокирован.

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