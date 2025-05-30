Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 14:15

Транспорт

Сервисы кикшерингов в Москве начнут настраивать самокаты под каждого пользователя

Сервисы кикшерингов в Москве начнут настраивать самокаты под каждого пользователя

В Москве сервисы кикшеринга начали оценивать пользователей по рейтингу

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Сервисы кикшеринга внедрили систему рейтинга пользователей. Нововведение позволит адаптировать электросамокаты под конкретного водителя. Учитываются частота поездок, штрафы, предупреждения, аварии, стиль вождения, парковка и подтверждение возраста. На основе этих данных операторы смогут изменять условия аренды.

Тем, кто соблюдает правила, разрешат ездить со скоростью до 25 километров в час и снизят депозит. А для нарушителей ограничат максимальную скорость до 18–20 километров в час. При этом доступ к аренде может быть полностью заблокирован.

Подробнее – в программе Москва 24.

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