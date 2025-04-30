ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 30 апреля или отложить поездки на автомобиле на более позднее время.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на ТТК от Бережковского моста до Волгоградского проспекта и от Хорошёвской эстакады в направлении Ленинградского проспекта. При этом оба направления на Щелковском и Волоколамском шоссе, а также на Люблинской улице остаются свободными.

На трафик влияют короткий рабочий день, увеличение количества машин и поездок перед длительными выходными, а также ремонтные работы и мелкие ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.