Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 19:15

Транспорт

ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 30 апреля

ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 30 апреля

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ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 30 апреля или отложить поездки на автомобиле на более позднее время.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на ТТК от Бережковского моста до Волгоградского проспекта и от Хорошёвской эстакады в направлении Ленинградского проспекта. При этом оба направления на Щелковском и Волоколамском шоссе, а также на Люблинской улице остаются свободными.

На трафик влияют короткий рабочий день, увеличение количества машин и поездок перед длительными выходными, а также ремонтные работы и мелкие ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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