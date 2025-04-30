Летний тариф заработает на речном электротранспорте Москвы с 1 мая. По билету "Кошелек" карты "Тройка" поездка обойдется в 300 рублей в будни и 450 – в выходные и праздники.

По банковской карте и СБП цена составит 350 и 500 рублей соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.