30 апреля, 07:15Транспорт
Летний тариф заработает на речном электротранспорте Москвы с 1 мая
Летний тариф заработает на речном электротранспорте Москвы с 1 мая. По билету "Кошелек" карты "Тройка" поездка обойдется в 300 рублей в будни и 450 – в выходные и праздники.
По банковской карте и СБП цена составит 350 и 500 рублей соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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