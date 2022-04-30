В России по-прежнему закрыты 11 аэропортов на юге страны

11 аэропортов юга России закрыты. До 7 мая не принимают пассажиров воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать транспортные хабы в аэропортах Минеральных вод, Ставрополя, Волгограда и Москвы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.