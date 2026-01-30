Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах вечером 30 января

Городские камеры показали, какая дорожная ситуация сложилась в Москве вечером 30 января. На Ярославском шоссе по направлению в область образовались заторы. Плотный поток машин фиксируется в районе улицы Красная Сосна.

Одновременно тяжелая ситуация сложилась на Ленинградском шоссе в сторону области. На участке от станции метро "Водный Стадион" до МКАД наблюдается большое количество автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

