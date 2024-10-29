На этой неделе в Москве ожидается снег, в связи с этим синоптики призвали столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.

По словам владельца шиномонтажа Дмитрия Санникова, при выборе шин стоит отдавать предпочтение новым и качественным моделям проверенных брендов. Он отметил, что цена не всегда является определяющим фактором, и лучше выбирать зимнюю резину от известных производителей, даже если она немного дороже.

Владельцы автомобилей должны учитывать и условия эксплуатации. Шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление на льду и снегу, но могут быть менее комфортными на асфальте. Фрикционные, напротив, обеспечивают лучшее сцепление на мокрой и очищенной от снега дороге, но могут быть менее эффективными на льду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.