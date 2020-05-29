Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Легкомоторный самолет упал в море возле Кронштадта

Московские аэропорты начали возвращаться к штатному режиму после задержек рейсов

Аэропорт Внуково восстановил работу после отмен и задержек рейсов

В московских аэропортах 55 самолетов перенаправили на запасные аэродромы

Очереди и задержки рейсов зафиксировали в столичных аэропортах

В России предложили снизить стоимость полиса ОСАГО для аккуратных водителей

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 мая

"Мой район. Новости": электробусы появятся на маршруте С249

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

"Велобайк" запустит пилотный проект – бесстанционные механические велосипеды. Их можно будет арендовать и оставить в любой разрешенной зоне, как и электровелосипеды 2.0. Транспортные средства без привязки разместят преимущественно в парках, всего будет доступно 200 штук.

"В Краснопресненском трамвайном депо обслуживаются 114 самых современных трехсекционных и односекционных трамваев российского производства, которые курсируют по маршрутам на севере и северо-западе города. Также именно в этом депо запускают первый в России беспилотный трамвай. Продолжаем развивать столичную трамвайную сеть по задаче Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Открыт новый свадебный сезон на Северном речном вокзале, где в прошлом году заключила брак 131 пара. На площадке доступна вечерняя церемония регистрации и романтическая фотосессия на крыше здания.

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