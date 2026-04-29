В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 апреля

Наиболее плотное движение 29 апреля фиксируется на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады. Об этом сообщил главный специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районах ремонтных работ на Липецкой улице и Волгоградском проспекте, а также в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются заторы на выездах из города по радиальным трассам. На движение могут повлиять строительные работы на Бутырской улице и аварии на магистралях.

