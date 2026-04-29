Московский мотофестиваль пройдет в столице 16 мая

14-й Московский мотофестиваль состоится 16 мая на Воробьевых горах и будет посвящен Году единства народов России. Тысячи мотоциклистов проедут колонной по городу, а на смотровой площадке пройдет развлекательная программа, которую смогут посетить и участники, и зрители.

Фестиваль напомнит о важности соблюдения правил дорожного движения и станет частью работы по развитию мотокультуры по поручению мэра Москвы. Маршрут заезда и подробности программы будут опубликованы в ближайшее время в социальных сетях.

